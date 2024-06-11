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09:12, 11 июня 2024Россия

Глава Северной Осетии рассказал о последствиях крушения Су-34

Глава Северной Осетии Меняйло: при крушении Су-34 в горах разрушений нет

Фото: Татьяна Барыбина / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

При крушении истребителя Су-34 в горах Северной Осетии разрушений на земле удалось избежать. Об этом, рассказывая подробности авиакатастрофы, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет – крушение произошло в горах», — написал он.

Глава региона отчитался, что на месте происшествия работают необходимые сотрудники экстренных служб. Меняйло также призвал доверять только официальной информации.

О крушении Су-34 стало известно утром во вторник, 11 июня. Самолет упал в безлюдной местности, благодаря чему разрушений удалось избежать. В качестве предварительной причины крушения в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность, уточнив, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

На борту самолета, предварительно, находились два человека. Меняйло также обратился к жителям и заявил, что съемка места происшествия и фрагментов борта строго запрещена.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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