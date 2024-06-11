Перечислены поддерживающие iOS 18 iPhone

iOS 18 получат iPhone Xs, iPhone SE второго поколения и более новые смартфоны

Новую версию iOS от Apple получат вышедшие в 2018 году смартфоны и более новые модели. Девайсы перечислены на сайте компании.

Новая iOS 18 будет доступна для скачивания на iPhone Xs, Xr, 11, 12, 13, 14, 15, а также iPhone SE второго поколения. Таким образом, операционную систему будут поддерживать почти все смартфоны Apple, вышедшие шесть лет назад и позже.

Новая iPadOS 18, которая является адаптированной под планшеты версией iOS 18, будет доступна пользователям iPad седьмого поколения, iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения, iPad Air на M2, 11-дюймового iPad Pro первого поколения, 12,9-дюймового iPad Pro третьего поколения, iPad Pro на M4 и более новых устройств.

Операционная система для компьютеров — macOS Sequoia — появится на MacBook Pro 2018 года, MacBook Air 2020 года, iMac Pro 2017 года, Mac Pro 2019 года, Mac mini 2018 года, Mac Studio 2022 года, iMac 2019 года и более новых устройствах. Наконец, watchOS 11 будет доступна на Apple Watch 6, 7, 8, 9, Ultra и Ultra 2, а также Apple Watch SE второго поколения. Финальные версии всех ОС можно будет загрузить осенью.

Корпорация Apple представила на конференции WWDC 10 июня новое поколение операционных систем для своих гаджетов. В числе прочего фирма показала iOS 18, которая получила редизайн, новое приложение «Фото», возможность настройки расположения иконок приложений и смены кнопок на экране блокировки.