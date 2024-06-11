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13:00, 11 июня 2024Мир

Италия направит многомиллионный пакет помощи Украине

Таяни: правительство Италии одобрило выделение Украине помощи на 140 млн евро
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Правительство Италии одобрило выделение помощи на 140 миллионов евро (150,37 миллиона долларов) для восстановления инфраструктуры Украины. Власти страны могут направить еще один пакет на поддержку противовоздушной обороны (ПВО), заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Его слова передает Reuters.

Ранее Таяни отметил, что Италия не пошлет ни одного солдата на территорию Украины. Он также выступил против идеи разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по российской территории с помощью оружия, поставляемого западными странами.

31 мая глава внешнеполитического ведомства Таяни подчеркнул, что возможные удары по России с помощью итальянского оружия противоречили бы конституции Италии.

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      Лина Пивоварова
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