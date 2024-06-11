Китай решил не отказываться от европейского рынка вопреки торговой войне

Reuters: автоконцерны КНР не откажутся от инвестиций в Европу из-за роста пошлин

Китайские автоконцерны решили не отказываться от инвестиций в Европу, несмотря на антисубсидийное расследование Еврокомиссии (ЕК) в отношении электромобилей китайского производства. О намерениях производителей развивать присутствие на местных рынках вопреки торговой войне сообщает Reuters.

Страны Евросоюза задумали ужесточить торговые пошлины на китайские электромобили с 10 до 25 процентов ради борьбы с экспансией производителей из КНР. Власти полагают, что они пользуются государственными субсидиями Пекина и путем демпинга обрушивают промышленность региона.

Как заявил генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу, автомобильная промышленность играет большую роль в создании рабочих мест в Европе, и китайские фирмы не будут принимать агрессивных мер или шагов по снижению цен, чтобы подорвать стабильность занятости в ЕС. Тем не менее отказываться от планов по расширению присутствия компании не намерены — так, восьмой по величине производитель электромобилей в Китае, компания Nio, получила разрешение на строительство третьего завода в КНР, который увеличит производственную мощность до миллиона автомобилей, и намерена открыть первый выставочный центр в Амстердаме в ближайшее время.

Жесткая конкуренция и угроза введения тарифов ЕС, которые Китай называет протекционистскими мерами, пока мало что сделали для сдерживания китайских производителей электромобилей от наращивания производства и освоения зарубежных рынков. В 2023 году каждый пятый электромобиль, продававшийся на европейском рынке, был китайским. По прогнозу аналитиков, за год их доля вырастет до 25 процентов. Чтобы справиться с этой тенденцией, в регионе предлагают полностью отказаться от электрокаров или закрыть доступ на рынок для китайских машин.

В сентябре 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала расследование Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — пояснила она. Однако проверка не дала результатов, так как китайские машины продаются в регионе дороже, чем в самом Китае.