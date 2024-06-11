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17:29, 11 июня 2024Силовые структуры

Командира роты «Азова» заочно осудили в России за приказ расстрелять безоружного

В ДНР командир роты «Азова» заочно получил 22 года за приказ убить безоружного

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил командира роты националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) лейтенанта Льва Пашко к 22 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что 17 марта 2022 года на территории заброшенной воинской части в Мариуполе Пашко узнал от починенного, что по прилегающей улице идет безоружный мужчина в гражданской одежде и с белой лентой на плече, и приказал его убить. Подчиненный выстрелил в мирного жителя не менее 20 раз из пулемета. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Пашко признали виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ, а также о подстрекательстве к убийству, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти.

4 марта 2024 года Пашко был объявлен в международный розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российские следователи запросили заочный арест для грузинской снайперши.

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