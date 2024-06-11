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23:37, 11 июня 2024Спорт

Криштиану Роналду стал автором мирового рекорда

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Португалец Криштиану Роналду стал автором мирового рекорда, он сыграл больше всех матчей на высшем уровне. Об этом пишет сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Товарищеский матч против в составе сборной Португалии против ирландцев стал для Роналду 1226-м в карьере. 39-летний футболист обошел бывшего вратаря сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени.

Роналду провел 698 матчей в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, еще 101 – в кубковых турнирах этих стран и встречах за Суперкубок. У него также 220 игр в международных клубных турнирах и 207 за национальную сборную.

Ранее тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал об одержимости Роналду. «Игрок, добившийся всего, который мог выбирать, какие усилия он приложит на тренировке, движим победами, одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно», — отметил специалист.

Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024. Для форварда это будет шестой чемпионат Европы в карьере.

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      Илья Костин
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