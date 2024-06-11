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11:55, 11 июня 2024Спорт

Тренер сборной Португалии рассказал об одержимости Роналду

Тренер сборной Португалии Мартинес: Роналду одержим желанием быть лучшим
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о 39-летнем нападающем команды Криштиану Роналду. Его слова приводятся на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мартинес признался, что его удивляет Роналду, который постоянно бросает вызов своему возрасту. «Игрок, добившийся всего, который мог выбирать, какие усилия он приложит на тренировке, движим победами, одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно», — отметил специалист.

Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024. Для форварда это будет шестой чемпионат Европы в карьере.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, а также серебряным и бронзовым призером континентального первенства.

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      Дарья Коршунова
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