Полузащитник Кузяев заявил, что уровень французского чемпионата выше российского

Полузащитник «Гавра» и российской сборной по футболу Далер Кузяев сравнил чемпионаты России и Франции. Его слова приводит «Матч ТВ».

Кузяев заявил, что разница между двумя чемпионатами ощутима. «Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — объяснил он.

В сезоне-2023/2024 Кузяев дебютировал в чемпионате Франции в составе «Гавра». За клуб он провел 33 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил зарплаты в чемпионатах России и Франции. Он опроверг информацию о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) зарплаты выше, чем в Лиге 1.