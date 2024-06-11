Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джессика Пегула
Сегодня
12:00 (Мск)
Александра Саснович
Хертогенбосх (ж)
Япония
Сегодня
13:14 (Мск)
Сирия
ЧМ-2026 - Азия|Группа B. 6-й тур
Южная Корея
Сегодня
14:00 (Мск)
Китай
ЧМ-2026 - Азия|Группа C. 6-й тур
Кения
Сегодня
16:00 (Мск)
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026 - Африка|Группа F. 4-й тур
Азербайджан
Сегодня
17:00 (Мск)
Казахстан
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
10:26, 11 июня 2024Спорт

Кузяев сравнил чемпионаты России и Франции

Полузащитник Кузяев заявил, что уровень французского чемпионата выше российского
Далер Кузяев

Далер Кузяев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Полузащитник «Гавра» и российской сборной по футболу Далер Кузяев сравнил чемпионаты России и Франции. Его слова приводит «Матч ТВ».

Кузяев заявил, что разница между двумя чемпионатами ощутима. «Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — объяснил он.

В сезоне-2023/2024 Кузяев дебютировал в чемпионате Франции в составе «Гавра». За клуб он провел 33 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил зарплаты в чемпионатах России и Франции. Он опроверг информацию о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) зарплаты выше, чем в Лиге 1.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

      В России восстановили рекордный объем леса

      71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

      Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

      Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

      Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

      Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше