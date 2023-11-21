Головин опроверг слова Мостового о том, что в РПЛ зарплаты выше, чем во Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил зарплаты в чемпионатах России и Франции. Его слова приводит «РБ Спорт».

Головин опроверг слова игрока «Зенита» Андрея Мостового о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) зарплаты выше, чем в Лиге 1. «Я вас уверяю, что это не так — у Андрея ошибочная информация. Это не так», — подчеркнул он.

Ранее Мостовой заявил, что зарплаты во Франции в разы меньше, чем в России. Футболист добавил, что это стало одной из причин, по которой он продлил контракт с «Зенитом», а не уехал в Европу.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся команде в 30 миллионов евро.