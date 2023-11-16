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09:53, 16 ноября 2023Спорт

Футболист «Зенита» сравнил зарплаты в чемпионатах России и Франции

Футболист «Зенита» Мостовой: зарплаты в чемпионате Франции меньше, чем в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой сравнил зарплаты в чемпионатах России и Франции. Его слова передает «РБ Спорт».

Полузащитник поделился, что мог перейти в один из французских клубов, но одной из причин продления контракта с «Зенитом» стала финансовая сторона трансфера. «Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился», — объяснил он.

Ранее Мостовой рассказал, что не уехал в чемпионат Франции, так как у клуба не было возможности выкупить его. «Клуб знает, что есть мечта [играть в Европе]», — добавил футболист.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч. Полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды футболист трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Суперкубок страны. Его контракт рассчитан до июня 2027 года.

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      Дарья Коршунова
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