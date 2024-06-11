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15:06, 11 июня 2024Мир

Лавров заявил о непубличных контактах с Западом по Украине

Лавров: между Россией и Западом были непубличные контакты по Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Между Россией и Западом были непубличные, не афишируемые контакты по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У нас были некоторые неафишируемые контакты. И никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создает режим [президента Украины Владимира Зеленского]», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров поблагодарил главу МИД КНР Ван И за отказ направлять представителей для участия в саммите по Украине в Швейцарии. Он также выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по украинскому кризису.

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      Максим Габриелян
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