Лавров заявил о непубличных контактах с Западом по Украине

Лавров: между Россией и Западом были непубличные контакты по Украине

Между Россией и Западом были непубличные, не афишируемые контакты по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У нас были некоторые неафишируемые контакты. И никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создает режим [президента Украины Владимира Зеленского]», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров поблагодарил главу МИД КНР Ван И за отказ направлять представителей для участия в саммите по Украине в Швейцарии. Он также выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по украинскому кризису.