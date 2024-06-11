Летевшую в Петербург россиянку сняли с рейса за неадекватное поведение на борту

Летевшая в Петербург россиянка устроила дебош на борту и попала в полицию

Летевшую в Санкт-Петербург россиянку сняли с рейса за неадекватное поведение. Об этом сообщается на официальной странице Управления на транспорте МВД России по УрФО во «ВКонтакте».

Инцидент с 50-летней жительницей города Лабытнанги произошел 9 июня на борту следовавшего из Салехарда в Северную столицу лайнера. «При посадке в самолет женщина начала возмущаться и выражать свое недовольство из-за небольшого ожидания, — отметили в ведомстве. — Нарушительница громко выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания экипажа».

В результате пассажирка, устроившая дебош, не попала на рейс и угодила в полицию. Женщину доставили в отделение и направили на медосвидетельствование, от прохождения которого она отказалась. Правоохранители привлекли россиянку к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее пьяный пассажир открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку.