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19:00, 11 июня 2024Мир

Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине МиГ-29

Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине МиГ-29 в 2023 году

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной. Такое заявление сделал госсекретарь словацкого Минобороны Игор Мелихер, передает РИА Новости.

«Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно», — заявил Мелихер, добавив, что экспертного анализа, которым Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует».

В отношении экс-главы оборонного ведомства Ярослава Надя, передавшего Киеву истребители, примут «юридические меры». По словам Мелихера, Конституция Словакии запрещает правительству, которое уходит в отставку, принимать «столь важные шаги во внешней политике».

В марте 2023 года глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) четырех истребителей МиГ-29.

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      Лина Пивоварова
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