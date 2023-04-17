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09:44, 17 апреля 2023Мир

Словакия передала обещанные Украине истребители

Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ

Фото: David W Cerny / Reuters

Словакия передала Украине обещанные военные самолеты. Об этом заявили в словацком Минобороны, передает Reuters.

Уточняется, что Киев получил все 13 истребителей МиГ.

Ранее в России обвинили Словакию в нарушении договоров из-за поставок МиГ-29 украинской стороне. В частности, речь идет об обязательствах по реэкспорту российского оружия, которые закреплены в соглашении о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года.

О том, что Братислава направила Киеву первые истребители МиГ-29, стало известно 23 марта. Тогда отмечалось, что в обмен на поставки Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов.

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Анастасия Заикина
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