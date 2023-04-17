Словакия передала обещанные Украине истребители
Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ
Словакия передала Украине обещанные военные самолеты. Об этом заявили в словацком Минобороны, передает Reuters.
Уточняется, что Киев получил все 13 истребителей МиГ.
Ранее в России обвинили Словакию в нарушении договоров из-за поставок МиГ-29 украинской стороне. В частности, речь идет об обязательствах по реэкспорту российского оружия, которые закреплены в соглашении о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года.
О том, что Братислава направила Киеву первые истребители МиГ-29, стало известно 23 марта. Тогда отмечалось, что в обмен на поставки Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов.