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23:46, 31 марта 2023Россия

В России обвинили Словакию в нарушении договоров из-за поставок МиГ-29 Украине

ФСВТС обвинила Словакию в нарушении международных договоров из-за поставок МиГ-29 Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России обвинила Словакию в нарушении международных договоров из-за поставок МиГ-29 Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об обязательствах по реэкспорту российского оружия, которые зафиксированы в соглашении между государствами о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года.

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В шестой статье документа указывается, что каждая из сторон не будет продавать или передавать третьим странам военную технику, вооружения и информацию, приобретенную в результате сотрудничества, без письменного согласия второго подписанта. В федеральной службе также отметили, что поставка истребителей МиГ-29 в Словакию осуществлялась на основании контракта, подписанного с Министерством обороны страны от 8 июля 1993 г.

В ФСТВС напомнили, что в прошлом году Словакия заявила о расторжении соглашения, при этом вопросы о возврате России оборудования для обслуживания самолетов и оплаты оказанных услуг остались неурегулированными.

«Несмотря на неоднократные предложения ФСВТС России цивилизованно урегулировать сложившуюся ситуацию, Минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов. Оборудование, поставленное на условиях временного ввоза, продолжает незаконно удерживаться и может быть передано на Украину», — подчеркнули в федеральной службе.

О том, что Братислава передала Киеву первые истребители МиГ-29, стало известно 23 марта. Тогда отмечалось, что в обмен на поставки Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Помимо этого, страна отправит на Украину два зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны «Куб» и запасные части и ракеты для оборудования.

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Марина Совина
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