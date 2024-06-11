Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 11 июня 2024Мир

На Западе призвали серьезнее отнестись к словам Путина

Политолог Друлак: Западу стоит серьезнее отнестись к словам Путина об ударах ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Airman 1st Class Nathan Clark / U.S. Air Force

Западу стоит серьезнее отнестись к словам президента России Владимира Путина о недопустимости ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием НАТО. Об этом заявил чешский политолог Петр Друлак в разговоре с газетой Parlamentní listy.

«Эти комплексы обслуживаются западными военными, что полностью меняет ситуацию. В таком случае можно считать это ударом той или иной страны НАТО по России. В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал», — рассказал аналитик.

Друлак подчеркнул, что подобная эскалация ситуации со стороны Североатлантического альянса может привести к ракетной войне с Россией. По его словам, это не является тем, чего хотят жители стран Запада.

9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории. По его словам, отвечать отказом на запрос Киева расширить применение американского вооружения не имело смысла. Поэтому просьба Украины была удовлетворена.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

      В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

      Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

      Россияне охладели к новым легковушкам

      Валя Карнавал показала лицо без макияжа

      Популярный российский блогер раскрыл свои многомиллионные заработки

      МИД Белоруссии понадеялся на новый статус в БРИКС

      Китай решил не отказываться от европейского рынка вопреки торговой войне

      Экс-начальника Военной академии Минобороны назначили заместителем Шойгу

      Шансы Саудовской Аравии нарастить добычу нефти оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше