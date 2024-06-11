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08:31, 11 июня 2024Экономика

Найдено объяснение участившимся дождям в российских городах

Климатолог Карнаухов: частые дожди связаны с аэрозолями

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Участившиеся дожди в Москве и других российских регионах связаны с аэрозолями. Объяснение этому явлению нашел ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, вышеупомянутые аэрозоли служат центрами конденсации. «На машинах изнашиваются шины, и их частицы — это некие аэрозоли. Пыль, которая поднимается из-под колес, добавляет аэрозольных частиц. В атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей (...). Если таких центров (конденсации) нет, влага может довольно долго находиться в воздухе в виде облаков. А когда появляется центр конденсации, микрокапли влаги собираются в большие капли, и те уже в виде дождя падают на землю. Поэтому, конечно, некоторое увеличение частоты осадков над мегаполисами имеет место быть», — отметил Карнаухов.

При этом специалист добавил, что не стоит придавать этому фактору слишком большое значение, так как восприятие частоты дождей — понятие достаточно субъективное. «Всякие экстремальные погодные условия в регионах с большой плотностью населения воспринимаются более болезненно, с большей эмоциональностью, чем в тех районах, где людей меньше», — заключил климатолог.

Ранее москвичей предупредили о сильном дожде, грозах и граде. При этом самым дождливым днем недели, по прогнозам синоптиков, станет среда, 12 июня — на город обрушится «мегаливень» с интенсивностью до 41 миллиметра, или половины всей июньской нормы осадков.

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      Полина Кислицына
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