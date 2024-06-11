Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 11 июня 2024Экономика

Один штраф для россиян захотели увеличить в 10 раз

Штраф за самовольное подключение к водопроводам захотели увеличить в 10 раз

Фото: Krasula / Shutterstock / Fotodom

Штраф за самовольное подключение к водопроводам для россиян захотели увеличить в 10 раз. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законодательной деятельности, сообщают «Ведомости».

Самовольным подключением является присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, произведенное без договора о подключении к ним или с нарушением его условий. Поправки в соответствующий законопроект, который приняли в первом чтении 11 апреля, разработал Минюст. На данный момент, в соответствии со статьей 7.20 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение граждан к централизованным системам водоснабжения и водоотведения для граждан карается штрафом на сумму от 1000 до 1500 рублей, должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Если поправки одобрят, штраф для физлиц возрастет до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта из заксобрания Красноярского края, штрафовать следует не только за самовольное подключение к водопроводам, но и пользование ими, поскольку это нарушает целостность колодцев и снижает качество воды, а попадание в систему канализации вредных и опасных веществ, концентрированного стока нарушает качественные характеристики трубопроводов и технологического оборудования. Помимо этого, незаконные врезки в централизованные системы водоснабжения и водоотведения создают дополнительные неучтенные нагрузки, увеличивают расходы органов местного самоуправления и организаций на обеспечение водоснабжения и водоотведения и негативно влияют на качество работы сетей и сооружений.

Материалы по теме:
Россиян предупредили о наказании за захват парковочного места во дворе
Россиян предупредили о наказании за захват парковочного места во дворе
31 мая 2024
Дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участках
Дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участках
31 мая 2024

Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук отметил, что водопроводно-канализационное хозяйство несет большие потери при поставке ресурса, которые «зашивают» в тариф, так что ужесточение ответственности — верное решение. Он добавил, что обычно к самовольному подключению к водопроводам прибегают недобросовестные владельцы микробизнеса — ларьков, автомоек, арендаторы нежилых помещений, — а также собственники частных домов в черте города для полива огорода или снабжения бани.

В мае россиянам напомнили о штрафах за самовольное подключение электричества.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

      В России восстановили рекордный объем леса

      71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

      Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

      Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

      Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

      Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше