Один штраф для россиян захотели увеличить в 10 раз

Штраф за самовольное подключение к водопроводам захотели увеличить в 10 раз

Штраф за самовольное подключение к водопроводам для россиян захотели увеличить в 10 раз. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законодательной деятельности, сообщают «Ведомости».

Самовольным подключением является присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, произведенное без договора о подключении к ним или с нарушением его условий. Поправки в соответствующий законопроект, который приняли в первом чтении 11 апреля, разработал Минюст. На данный момент, в соответствии со статьей 7.20 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение граждан к централизованным системам водоснабжения и водоотведения для граждан карается штрафом на сумму от 1000 до 1500 рублей, должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Если поправки одобрят, штраф для физлиц возрастет до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта из заксобрания Красноярского края, штрафовать следует не только за самовольное подключение к водопроводам, но и пользование ими, поскольку это нарушает целостность колодцев и снижает качество воды, а попадание в систему канализации вредных и опасных веществ, концентрированного стока нарушает качественные характеристики трубопроводов и технологического оборудования. Помимо этого, незаконные врезки в централизованные системы водоснабжения и водоотведения создают дополнительные неучтенные нагрузки, увеличивают расходы органов местного самоуправления и организаций на обеспечение водоснабжения и водоотведения и негативно влияют на качество работы сетей и сооружений.

Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук отметил, что водопроводно-канализационное хозяйство несет большие потери при поставке ресурса, которые «зашивают» в тариф, так что ужесточение ответственности — верное решение. Он добавил, что обычно к самовольному подключению к водопроводам прибегают недобросовестные владельцы микробизнеса — ларьков, автомоек, арендаторы нежилых помещений, — а также собственники частных домов в черте города для полива огорода или снабжения бани.

В мае россиянам напомнили о штрафах за самовольное подключение электричества.