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23:00, 11 июня 2024Бывший СССР

Отставной майор ВСУ раскритиковал поведение Зеленского в отношении Запада

Майор ВСУ Лапин: Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет положение
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Отставной майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой» раскритиковал поведение президента страны Владимира Зеленского в отношении западных лидеров. По его словам, политик оскорбляет их и тем самым усугубляет свое положение.

«Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что тот не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером», — задался вопросом военный.

1 июня украинский лидер заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп станет «президентом-лузером», если прекратит помощь Киеву после своей гипотетической победы на выборах 5 ноября.

Лапин также заявил, что в начале июня Зеленский отказался встретиться с послами G7, поэтому дипломатов отправили «на два этажа ниже», к главе офиса президента Андрею Ермаку.

Майор ВСУ подчеркнул, что подобными действиями и высказываниями глава государства «сжигает мосты перед собой».

«Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире», — заключил Лапин.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, окружение украинского лидера замечает признаки сумасшествия у политика.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука также оценил испорченные отношения между республикой и Израилем после заявлений президента о признании Палестины и намерении сделать все, чтобы остановить Израиль. По его мнению, это произошло из-за отсутствия интеллекта у Зеленского и его неумения выступать публично без заранее подготовленного текста.

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      Марина Совина
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