Паводок размыл дорогу в российском регионе

Паводок размыл участок дороги на Чукотке

Паводковые воды размыли участок автодороги на Чукотке. О происшествии сообщает администрация российского региона в Telegram-канале.

По данным властей, на 27 километре дороги Лаврентия – Лорино в районе ручья Каменушка оказалась забита водопропускная труба, из-за чего талая вода пошла поверх дорожной насыпи и размыла участок дорожного полотна. Причиной стали ночные перепады температуры до минусовых значений и большое количество талой воды.

Восстановительные работы уже начались. Утром 11 июня на место выехало четыре самосвала, водовозка и два погрузчика, которые занимаются ликвидацией последствий.

Ранее в 11 регионах России ввели режим ЧС федерального уровня из-за заморозков и паводка.