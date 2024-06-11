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11:56, 11 июня 2024Экономика

Паводок размыл дорогу в российском регионе

Паводок размыл участок дороги на Чукотке

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Паводковые воды размыли участок автодороги на Чукотке. О происшествии сообщает администрация российского региона в Telegram-канале.

По данным властей, на 27 километре дороги Лаврентия – Лорино в районе ручья Каменушка оказалась забита водопропускная труба, из-за чего талая вода пошла поверх дорожной насыпи и размыла участок дорожного полотна. Причиной стали ночные перепады температуры до минусовых значений и большое количество талой воды.

Восстановительные работы уже начались. Утром 11 июня на место выехало четыре самосвала, водовозка и два погрузчика, которые занимаются ликвидацией последствий.

Ранее в 11 регионах России ввели режим ЧС федерального уровня из-за заморозков и паводка.

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      Александра Качан
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