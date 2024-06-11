Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:35, 11 июня 2024Силовые структуры

Подростка и ее отца нашли в квартире с ножевыми ранениями в российском регионе

В Донецке зарезали отца и дочь, их тела пролежали в квартире четыре дня

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Донецке нашли 37-летнего жителя и его 13-летнюю дочь с многочисленными ранениями в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По предварительным данным, к расправе может быть причастен друг семьи. Мужчина приехал в гости к потерпевшему, и они устроили застолье. Во время распития спиртного между приятелями возник спор, который привел к поножовщине. Гость нанес 13 ударов хозяину дома, после чего решил избавиться от подростка, ставшей свидетелем произошедшего. На девочке нашли 40 ранений. Сообщается, что девочку перед расправой изнасиловали.

О произошедшем стало известно спустя четыре дня. Родственники рассказали, что мужчина воспитывал дочь в одиночку, родных у них не осталось. По словам очевидцев, предполагаемого преступника задержали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина расчленил приехавшего за ним из Москвы отца.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Закон о никабах» внесен в Госдуму

      Розовые фламинго попали на улицы Москвы

      ABL Space запустит военный аппарат Owlet

      Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 августа

      Подростка и ее отца нашли в квартире с ножевыми ранениями в российском регионе

      Последние секунды жизни трех российских рабочих попали на видео

      Популярный российский комик рассказал о проблемах со здоровьем

      В Болгарии заявили об отсутствии у Украины ресурсов для возвращения территорий

      Столтенберг заявил о разногласиях в НАТО по военной помощи Украине

      Командира роты «Азова» заочно осудили в России за приказ расстрелять безоружного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше