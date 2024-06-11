Подростка и ее отца нашли в квартире с ножевыми ранениями в российском регионе

В Донецке зарезали отца и дочь, их тела пролежали в квартире четыре дня

В Донецке нашли 37-летнего жителя и его 13-летнюю дочь с многочисленными ранениями в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По предварительным данным, к расправе может быть причастен друг семьи. Мужчина приехал в гости к потерпевшему, и они устроили застолье. Во время распития спиртного между приятелями возник спор, который привел к поножовщине. Гость нанес 13 ударов хозяину дома, после чего решил избавиться от подростка, ставшей свидетелем произошедшего. На девочке нашли 40 ранений. Сообщается, что девочку перед расправой изнасиловали.

О произошедшем стало известно спустя четыре дня. Родственники рассказали, что мужчина воспитывал дочь в одиночку, родных у них не осталось. По словам очевидцев, предполагаемого преступника задержали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина расчленил приехавшего за ним из Москвы отца.

