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14:23, 11 июня 2024Экономика

Покинувшая Россию компания-золотодобытчик сменила название

Акционеры Polymetal одобрили решение сменить название на Solidcore Resources

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Акционеры вышедшей из российских активов Polymetal одобрили решение о смене названия на Solidcore Resources и отказе от выплаты дивидендов за 2023 год. Об этом сообщается на сайте компании.

Polymetal International завершила процесс продажи российского бизнеса (АО «Полиметалл») в марте. Его владельцем стала компания «Мангазея Плюс». До этого место основного акционера Polymetal International занял оманский государственный фонд MDI, выкупивший 23,9 процента акций. Как уточнял исполнительный директор Polymetal International Виталий Несис, компания планирует сфокусировать свою деятельность на развитии производства в Центрально-Азиатском регионе и Казахстане.

Сейчас Polymetal International называет себя ведущим производителем золота в этой стране, акции которого «котируются на Международной бирже Астаны и Московской фондовой бирже», имеющим в портфеле два добывающих золотых рудника.

Руководство Polymetal International решило полностью уйти с российского рынка в первой половине августа 2023 года. Главной причиной продажи бизнеса в Polymetal называли возросшие риски продолжения операционной деятельности на территории страны.

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