Полковник высказался о последствиях проблем с электричеством на Украине для ВСУ

Полковник в отставке Матвийчук: перебои электричества на Украине скажутся на ВСУ

Перебои электричества на Украине скажутся на военно-промышленном производстве страны, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такие последствия временных отключений электроэнергии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Украина, как бывшая Советская Социалистическая республика, была электрифицирована практически на сто процентов. То есть это была высокотехнологическая республика. Сегодня, когда иссякает энергетический ресурс, республика превращается в средневековое хозяйство с ручным трудом. Конечно, это скажется на военно-промышленном производстве», — сообщил Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что сегодня многие убеждены, что на Украине нет необходимости в собственном производстве оружия, потому что его ВСУ поставляет Запад.

«Но Запад — это такая игра в одни ворота. Сегодня он поставляет, завтра не поставляет. Украина превращается в разоренную политическими интригами страну, которая не может обеспечить ни жизнь своему народу, ни боеспособность своей армии», — заключил он.

Ранее глава Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. По его словам, отключения света будут длиться по 8-10 часов каждые сутки, а бесперебойной подачи электричества жители Украины дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов».

