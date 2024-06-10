В Польше произошел мощный взрыв на оружейном заводе. Там собирали зенитные комплексы и боеприпасы для Украины

Польский завод Mesko, где произошел взрыв, выпускал оружие для ВСУ

На оружейном заводе Mesko на юге Польши 10 июня произошел мощный взрыв. Один человек пострадал, еще одного не удалось спасти.

Mesko среди прочего производит оружие для Украины — на предприятии собирают боеприпасы и зенитные ракетные комплексы, которые потом передают Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Взрыв произошел на складе с ракетным топливом

Завод находится в городе Скаржиско-Каменна, что в 120 километрах к югу от Варшавы. Директор предприятия Эльжбета Сренявская пояснила, что взрыв произошел утром в понедельник, 10 июня, около 10:00 по местному времени, в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. В этот момент внутри находилось двое рабочих. Одному из них было 59 лет, второго доставили в больницу, угрозы его жизни нет. На место прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Пожар, возникший после взрыва, потушили.

Фото: Reuters

Руководство завода проводит расследование произошедшего. «Там все контролируется, потому что это современный центр», — сказала Сренявская. Пресс-атташе местной полиции Ярослав Гвоздзь добавил, что позднее будут разъяснены обстоятельства «этого драматического события». На заводе была создана специальная группа для расследования причин взрыва.

Помимо этого, на место инцидента прибыли и представители военной контрразведки. Там пока лишь отметили, что о причинах взрыва говорить рано.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже сообщил, что нет оснований полагать, что к взрыву причастны «внешние силы».

На заводе уже происходили подобные несчастные случаи — в 2021 году там произошли два взрыва, двух женщин не удалось спасти. Причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Работница якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, когда случилась непроизвольная детонация. В апреле этого года начался судебный процесс по поводу этих инцидентов.

Завод Mesko SA назвали крупнейшим производителем боеприпасов, противотанковых и зенитных ракет в Польше. В этом году предприятию исполнилось 100 лет. В прошлом там производилась также и гражданская продукция — велосипеды, подшипниковые станки, текстильные машины и ткацкие станки, счетные машины, электронные калькуляторы. В начале 1990-х прошел процесс реструктуризации и производство вновь сконцентрировалось на выпуске оружия.

Mesko производит ПЗРК и боеприпасы для Украины

На сайте завода указывалось, что в 2022 году Mesko заключил контракт с Министерством обороны США на продажу нескольких сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun для их дальнейшей передачи Украине. В 2023 году предприятие сообщило, что украинские войска уже оснащены Piorun, «надежность которых неоднократно подтверждалась в ходе продолжающегося вооруженного конфликта в этой стране».

Фото: Reuters

В 2023 году также сообщалось о запуске совместного с Киевом производства танковых боеприпасов для поставок Украине.

Кроме того, комплексы, производимые на заводе, покупает также и Грузия — в январе этого года Министерство обороны закавказской республики заключило соглашение с представителями этого же завода о покупке у Польши средств противовоздушной обороны.