На оружейном заводе Mesko на юге Польши 10 июня произошел мощный взрыв. Один человек пострадал, еще одного не удалось спасти.
Mesko среди прочего производит оружие для Украины — на предприятии собирают боеприпасы и зенитные ракетные комплексы, которые потом передают Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Взрыв произошел на складе с ракетным топливом
Завод находится в городе Скаржиско-Каменна, что в 120 километрах к югу от Варшавы. Директор предприятия Эльжбета Сренявская пояснила, что взрыв произошел утром в понедельник, 10 июня, около 10:00 по местному времени, в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. В этот момент внутри находилось двое рабочих. Одному из них было 59 лет, второго доставили в больницу, угрозы его жизни нет. На место прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Пожар, возникший после взрыва, потушили.
Руководство завода проводит расследование произошедшего. «Там все контролируется, потому что это современный центр», — сказала Сренявская. Пресс-атташе местной полиции Ярослав Гвоздзь добавил, что позднее будут разъяснены обстоятельства «этого драматического события». На заводе была создана специальная группа для расследования причин взрыва.
Помимо этого, на место инцидента прибыли и представители военной контрразведки. Там пока лишь отметили, что о причинах взрыва говорить рано.
Премьер-министр Польши Дональд Туск уже сообщил, что нет оснований полагать, что к взрыву причастны «внешние силы».
На заводе уже происходили подобные несчастные случаи — в 2021 году там произошли два взрыва, двух женщин не удалось спасти. Причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Работница якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, когда случилась непроизвольная детонация. В апреле этого года начался судебный процесс по поводу этих инцидентов.
Завод Mesko SA назвали крупнейшим производителем боеприпасов, противотанковых и зенитных ракет в Польше. В этом году предприятию исполнилось 100 лет. В прошлом там производилась также и гражданская продукция — велосипеды, подшипниковые станки, текстильные машины и ткацкие станки, счетные машины, электронные калькуляторы. В начале 1990-х прошел процесс реструктуризации и производство вновь сконцентрировалось на выпуске оружия.
Mesko производит ПЗРК и боеприпасы для Украины
На сайте завода указывалось, что в 2022 году Mesko заключил контракт с Министерством обороны США на продажу нескольких сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun для их дальнейшей передачи Украине. В 2023 году предприятие сообщило, что украинские войска уже оснащены Piorun, «надежность которых неоднократно подтверждалась в ходе продолжающегося вооруженного конфликта в этой стране».
В 2023 году также сообщалось о запуске совместного с Киевом производства танковых боеприпасов для поставок Украине.
Кроме того, комплексы, производимые на заводе, покупает также и Грузия — в январе этого года Министерство обороны закавказской республики заключило соглашение с представителями этого же завода о покупке у Польши средств противовоздушной обороны.