Посол России назвал наглой провокацией задержание россиянки в Дании

Посол Барбин: Россия потребует от Дании незамедлительного освобождения россиянки

Россия потребует от Дании незамедлительного освобождения задержанной россиянки. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, сообщает ТАСС.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — сказал дипломат.

Ранее в датской службе безопасности заявили о задержании россиянки по подозрению в связях с российской разведкой. По данным ведомства, она была задержана в связи с «денежными потоками из российских госфондов». Там добавили, что дело связано с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).