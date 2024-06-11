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15:21, 11 июня 2024Мир

Посол России назвал наглой провокацией задержание россиянки в Дании

Посол Барбин: Россия потребует от Дании незамедлительного освобождения россиянки
Владимир Барбин

Владимир Барбин . Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Россия потребует от Дании незамедлительного освобождения задержанной россиянки. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, сообщает ТАСС.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — сказал дипломат.

Ранее в датской службе безопасности заявили о задержании россиянки по подозрению в связях с российской разведкой. По данным ведомства, она была задержана в связи с «денежными потоками из российских госфондов». Там добавили, что дело связано с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).

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      Семен Александров
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