Появились подробности о потерпевшем крушение в горах Северной Осетии Су-34

Потерпевший в Северной Осетии крушение Су-34 был задействован на СВО и в Сирии

Самолет Су-34, который потерпел крушение в горах Северной Осетии, ранее наносил удары по позициям боевиков в Сирии и принимал участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, борт вылетел из аэродрома в Моздоке. Как сообщал Mash, Cу-34 упал около села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

Самолет потерпел крушение в горах Северной Осетии утром во вторник, 11 июня. Самолет упал в безлюдной местности, благодаря чему разрушений удалось избежать. На борту, предварительно, находились два человека — оба не выжили.

В качестве предварительной причины крушения в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность, уточнив, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отчитывался, что на месте работают оперативные службы. Он также заявил, что съемка места происшествия и фрагментов военного борта строго запрещена.