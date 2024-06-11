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17:28, 11 июня 2024Мир

Президент Польши призвал как можно скорее принять Украину в НАТО

Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в Североатлантический альянс. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все поддерживаем стремление Украины к членству в Европейском союзе, но мы в Польше также решительно поддерживаем вопросы как можно скорейшего начала процесса вступления Украины в НАТО», — заявил польский лидер.

По его словам, первым этапом должно стать официальное приглашение Киева в альянс.

Ранее президент Дуда отметил, что Польша не рассматривает допущенную французским руководством отправку войск на Украину. Он призвал оказывать Киеву помощь лишь теми способами, которые «не несут за собой риска прямого вовлечения» в конфликт государств НАТО.

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      Лина Пивоварова
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