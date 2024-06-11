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13:32, 11 июня 2024Спорт

Россиянам предложили необычную альтернативу классическим пробежкам

Рекордсмен мира Котенков посоветовал россиянам реверс-раннинг вместо пробежек

Фото: Unsplash

Рекордсмен мира по бегу спиной на беговой дорожке Николай Котенков предложил россиянам необычную альтернативу классическим пробежкам. Его слова приводит «Чемпионат».

Котенков посоветовал попробовать реверс-раннинг, то есть бег спиной вперед. Он объяснил, что такой способ передвижения существенно укрепляет мышечный аппарат и улучшает координацию. «Принципиальное отличие движения спиной от обычного бега в том, что в первом случае нет ударной нагрузки на колени. При этом нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы во время бега спиной гораздо выше, чем при классическом беге», — заявил эксперт.

Также Котенков дал несколько советов для новичков в беге спиной. Он отметил, что важно регулярно смотреть через плечо, чтобы не столкнуться с препятствием. Эксперт рекомендовал бегать по ровным поверхностям и не забывать об отдыхе. Начать тренироваться можно на дорожке, придерживаясь одной рукой за поручень.

Ранее тренер Мария Волынкина перечислила опасные для здоровья ошибки, которые люди допускают во время бега. Одной из них специалист назвала бег, при котором носки втыкаются в землю.

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      Дарья Коршунова
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