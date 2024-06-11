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17:11, 11 июня 2024Мир

Шольц сравнил саммит в Швейцарии с нуждающимся в поливе растением

Шольц сравнил саммит в Швейцарии по Украине с растением, которое нужно поливать

Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил саммит по Украине, который пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии, с растением, которое нужно поливать, пока не появится «что-то, что приблизит нас к миру». Его слова приводит РИА Новости.

«Это основа для дальнейшего шага. Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом, который затем предоставит возможность для мирного развития», — отметил политик.

Он добавил, что когда-то, возможно, получится найти путь для приглашения России за стол переговоров, однако «только Киеву решать, когда для этого настанет время», заключил канцлер.

Ранее Шольц заявил, что «мирная конференция» в Швейцарии не призвана стать началом переговоров о мире. Канцлер Германии отметил, что ее целью является привлечение большего количества стран на сторону Киева.

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      Лина Пивоварова
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