Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 11 июня 2024Экономика

Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

WSJ: одним из перевозчиков российской нефти стала Габонская республика

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Одним из неожиданных игроков на рынке старых танкеров, перевозящих российскую нефть, стала Габонская республика. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Судовой реестр страны на западе Центральной Африки пополнили более сотни кораблей. Из них аналитики Lloyd's List Intelligence насчитали больше 70 танкеров неизвестных владельцев, которые входят в так называемый «теневой флот» — старые суда для перевозки российской и иранской нефти, находящихся под санкциями.

Как отмечают опрошенные СМИ аналитики, с 2023 года для регистрации танкера для транспортировки сырья стараются «подобрать» малозаметную страну с менее строгими правилами и требованиями. Такой шаг позволяет России зарабатывать на поставках нефти Индии, Китаю и другим покупателям в обход западных рестрикций и в нарушение установленного потолка цен.

Материалы по теме:
«Нефть по 200 долларов» К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?
«Нефть по 200 долларов»К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?
15 апреля 2024
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

По данным издания, доля судов, которые ходят под «новыми» или «ложными» флагами, составляют до 15 процентов находящегося в море всех танкеров флота. Так, например, судовой реестр Габона с 2022 года вырос в шесть раз, и страна вышла на второе место в рейтинге прочих государств Африки.

В мае агентство Bloomberg заявило, что почти все танкеры, в отношении которых США ввели санкции за перевозку партий российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель, остановили работу и простаивают уже много месяцев. С октября ограничительные меры коснулись 40 судов (одно из них впоследствии добилось исключения из списка).

Греция сообщила, что семь танкеров с российской нефтью вернулись в воды у южной части страны. В Афинах отмечают, что суда пользуются преимуществами залива, но помешать им трудно, так как суда плавают за пределами территориальных вод. В районе происходит перегрузка партий на другие суда, из-за чего отследить дальнейшую судьбу баррелей достаточно сложно.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

      В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

      Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

      В Дагестане заметили беспилотник на парашюте

      Москвичей предупредили о мощных осадках

      Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

      Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

      Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше