Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

WSJ: одним из перевозчиков российской нефти стала Габонская республика

Одним из неожиданных игроков на рынке старых танкеров, перевозящих российскую нефть, стала Габонская республика. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Судовой реестр страны на западе Центральной Африки пополнили более сотни кораблей. Из них аналитики Lloyd's List Intelligence насчитали больше 70 танкеров неизвестных владельцев, которые входят в так называемый «теневой флот» — старые суда для перевозки российской и иранской нефти, находящихся под санкциями.

Как отмечают опрошенные СМИ аналитики, с 2023 года для регистрации танкера для транспортировки сырья стараются «подобрать» малозаметную страну с менее строгими правилами и требованиями. Такой шаг позволяет России зарабатывать на поставках нефти Индии, Китаю и другим покупателям в обход западных рестрикций и в нарушение установленного потолка цен.

По данным издания, доля судов, которые ходят под «новыми» или «ложными» флагами, составляют до 15 процентов находящегося в море всех танкеров флота. Так, например, судовой реестр Габона с 2022 года вырос в шесть раз, и страна вышла на второе место в рейтинге прочих государств Африки.

В мае агентство Bloomberg заявило, что почти все танкеры, в отношении которых США ввели санкции за перевозку партий российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель, остановили работу и простаивают уже много месяцев. С октября ограничительные меры коснулись 40 судов (одно из них впоследствии добилось исключения из списка).

Греция сообщила, что семь танкеров с российской нефтью вернулись в воды у южной части страны. В Афинах отмечают, что суда пользуются преимуществами залива, но помешать им трудно, так как суда плавают за пределами территориальных вод. В районе происходит перегрузка партий на другие суда, из-за чего отследить дальнейшую судьбу баррелей достаточно сложно.