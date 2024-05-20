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11:41, 20 мая 2024Экономика

Танкеры с российской нефтью вернулись к берегам европейской страны

Bloomberg: танкеры с нефтью РФ вернулись к берегам Греции после военных учений

Фото: Yoruk Isik / Reuters

По меньшей мере семь танкеров с российской нефтью вернулись в воды у южной Греции после окончания военно-морских учений, на время которых суда уходили в Средиземное море, пишет Bloomberg.

Учения военно-морского флота страны проводились в Лаконском заливе, ставшем для России важным логистическим центром, позволяющим доставлять нефть зарубежным покупателям, напоминает агентство. Отмечается, что территориальные воды Греции простираются там всего на шесть миль из-за чего «перевалка грузов происходит в месте, куда Афинам трудно вмешаться».

Вокруг залива расположены холмы, обеспечивающие некоторую защиту от ветра для спокойных вод, что сделало его полезным местом для перевалки грузов и дает возможность снизить экологические риски, указывали СМИ.

В Греции в свою очередь высказывают обеспокоенность из-за нефтяных работ в живописной европейской бухте, о чем в том числе говорил министр судоходства Греции Христос Силианидис. Журналисты называют оперативное возвращение танкеров вскоре после завершения маневров показателем того, насколько сложно будет их «отогнать».

Ранее стало известно, что в начале 2024 года суммарное число принадлежащих Греции танкеров для перевозки российской нефти сократилось с 17 до восьми. К уровню мая прошлого года число греческих судов в январе снизилось в пять раз.

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      Дмитрий Воронин
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