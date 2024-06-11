Собиравший военные данные о России француз обжаловал свой арест

Француз Винатье, собиравший военные данные о России, обжаловал арест в Москве

Защита гражданина Франции Лорана Винатье, собиравшего военные данные о России, обжаловала его арест московским судом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы.

Иностранцу вменяется статья 330.1 («Злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента») УК РФ. Суд заключил его под стражу до 5 августа.

По данным следствия, Винатье, занимавший должность в швейцарском Центре гуманитарного диалога, на протяжении нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов. При этом в это же время он занимался целенаправленным сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности государства, неоднократно приезжал в РФ и встречался с россиянами.

Француз был задержан силовиками 6 июня.