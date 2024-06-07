Макрон призвал освободить арестованного в Москве француза Винатье

Макрон назвал обвинения против арестованного в России француза пропагандой

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти России освободить задержанного в Москве француза Лорана Винатье. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал обвинения, предъявляемые Винатье, элементами пропаганды.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гражданина Франции, собиравшего военные данные о России 7 июня. Винатье будет находиться в СИЗО до 5 августа. На заседании иностранец сказал: «Я принял, что виновен в этом».

Мужчина работал в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Он в качестве консультанта занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне.