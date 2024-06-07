Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 7 июня 2024Мир

Макрон призвал освободить арестованного в Москве француза Винатье

Макрон назвал обвинения против арестованного в России француза пропагандой
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти России освободить задержанного в Москве француза Лорана Винатье. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал обвинения, предъявляемые Винатье, элементами пропаганды.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гражданина Франции, собиравшего военные данные о России 7 июня. Винатье будет находиться в СИЗО до 5 августа. На заседании иностранец сказал: «Я принял, что виновен в этом».

Мужчина работал в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Он в качестве консультанта занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москве не дают его уже два года

      В МИД РФ усмотрели «натовский почерк» в ударах по Луганску и Херсонской области

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российское село

      Песков высказался о расширении НАТО на Восток

      В США отреагировали на слова Путина о недопустимости ядерного оружия

      В России заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии

      СК России установит причастных к обстрелу Херсонской области лиц

      Неизвестный напал на премьер-министра Дании

      Число жертв обстрела села в Херсонской области выросло

      Спилберг помог с подготовкой речи Байдена на мероприятии во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше