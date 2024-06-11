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21:46, 11 июня 2024Спорт

Стала известна сумма будущего трансфера лидера «Локомотива» в «Зенит»

«Зенит» заплатит «Локомотиву» за Максима Глушенкова шесть миллионов евро
Максим Глушенков

Максим Глушенков. Фото: Cергей Бобылев / РИА Новости

Стала известна сумма будущего трансфера лидера московского «Локомотива» в «Зенит», питерский клуб заплатит за Максима Глушенкова шесть миллионов евро. Об этом пишет «Чемпионат».

«Сделка по Глушенкову близко. В "Зените" уверены, что закроют трансфер в ближайшие дни», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По оценке портала Transfermarkt, Максим Глушенков на данный момент входит в топ-5 самых дорогих российских футболистов. Игрок «Локомотива» вырос в цене на 3,5 миллиона евро, теперь его рыночная стоимость — 11 миллионов.

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги 23-летний полузащитник сыграл 38 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей и отдал 21 результативную передачу. Действующий контракт Глушенкова с московским клубом рассчитан до конца 2026 года.

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      Илья Костин
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