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18:08, 9 июня 2024Спорт

Названы самые дорогие российские футболисты

Игрок «Монако» Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Портал Transfermarkt назвал самых дорогих российских футболистов. Рейтинг доступен на сайте.

Возглавил список полузащитник «Монако» Александр Головин. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро и не изменилась с прошлого рейтинга.

Вслед за ним расположился голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Он подорожал на 2 миллиона и теперь его стоимость составляет 20 миллионов евро. Замкнул тройку лидеров представляющий испанский «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, который прибавил в цене 3 миллиона (текущая стоимость — 18 миллионов евро).

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта. Однако трансфер оказался под угрозой срыва из-за 60-миллионного долга вратаря по алиментам и запрета на выезд из России.

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