Названы самые дорогие российские футболисты

Игрок «Монако» Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов

Портал Transfermarkt назвал самых дорогих российских футболистов. Рейтинг доступен на сайте.

Возглавил список полузащитник «Монако» Александр Головин. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро и не изменилась с прошлого рейтинга.

Вслед за ним расположился голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Он подорожал на 2 миллиона и теперь его стоимость составляет 20 миллионов евро. Замкнул тройку лидеров представляющий испанский «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, который прибавил в цене 3 миллиона (текущая стоимость — 18 миллионов евро).

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта. Однако трансфер оказался под угрозой срыва из-за 60-миллионного долга вратаря по алиментам и запрета на выезд из России.

