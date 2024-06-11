Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

CNN: судья по делу сына Байдена заявил, что приговор назначается через 120 дней

Судья по делу сына президента США Джо Байдена Хантера заявил, что приговор обычно назначается через 120 дней после вынесения вердикта присяжных. Об этом сообщает CNN.

«Прежде чем распустить стороны, судья сообщил им, что приговор обычно назначается на 120 дней после вынесения приговора, что означает, что приговор будет вынесен в середине октября, перед днем ​​выборов», — сообщил телеканал.

Ранее присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях по всем трем пунктам обвинения, связных с нарушениями при покупке оружия. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов.