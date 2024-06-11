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18:56, 11 июня 2024Мир

Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

CNN: судья по делу сына Байдена заявил, что приговор назначается через 120 дней

Фото: Hannah Beier / Reuters

Судья по делу сына президента США Джо Байдена Хантера заявил, что приговор обычно назначается через 120 дней после вынесения вердикта присяжных. Об этом сообщает CNN.

«Прежде чем распустить стороны, судья сообщил им, что приговор обычно назначается на 120 дней после вынесения приговора, что означает, что приговор будет вынесен в середине октября, перед днем ​​выборов», — сообщил телеканал.

Ранее присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях по всем трем пунктам обвинения, связных с нарушениями при покупке оружия. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

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      Семен Александров
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