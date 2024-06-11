Тарасова нашла причину падения доходов ISU

Тарасова связала падение доходов ISU с отстранением российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова нашла причину падения доходов Международного союза конькобежцев (ISU). Ее слова приводит ТАСС.

«Их доходы падают в том числе и в связи с нашим отстранением», — связала она два события.

10 июня ISU сообщил об убытках по итогам 2023 года. Доходы организации за 2023 год составили 35,9 миллиона швейцарских франков, что на полмиллиона меньше ожидаемого. Убытки составили 8,6 миллиона швейцарских франков.

В марте 2022 года ISU запретил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам выступать на турнирах под своей эгидой. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.