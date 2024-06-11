Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 11 июня 2024Мир

В Болгарии заявили об отсутствии у Украины ресурсов для возвращения территорий

Президент Болгарии Радев: у Украины нет ресурсов для возвращения территорий

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У Украины нет ресурсов для возвращения утраченных в конфликте с Россией территорий. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит «Бухарестской девятки» (Б9), его слова передает BTA.

«Да, мы все хотим, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, а Россия прекратила боевые действия. Но в очередной раз хочу сказать, что мы должны учитывать реалии. А они таковы, что Украина не имеет ни материальных, ни финансовых, ни человеческих ресурсов для достижения этой цели», — отметил болгарский лидер.

Радев также добавил, что «впервые не будет совместной декларации» по итогам саммита, так как вместо этого будут заявления двух сопредседателей из Польши и Румынии, а также Латвии как принимающей стороны. Он объяснил это «разными взглядами» на разрешение конфликта на Украине, из-за которых «не удалось добиться консенсуса» по тексту документа.

Ранее стало известно, что Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине и блокирования всех связанных с ней инициатив. При этом страна приглашена на саммит клуба, который проходит в Риге 11 июня. Однако Будапешт заранее заявил о планах заблокировать итоговое заявление по Украине, что вызывает разногласия сторон.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Закон о никабах» внесен в Госдуму

      Розовые фламинго попали на улицы Москвы

      Володин назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам законом Путина

      Мошенник прикинулся женщиной, влюбил в себя мужчину и обворовал его

      ABL Space запустит военный аппарат Owlet

      Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 августа

      Подростка и ее отца нашли в квартире с ножевыми ранениями в российском регионе

      Последние секунды жизни трех российских рабочих попали на видео

      Популярный российский комик рассказал о проблемах со здоровьем

      В Болгарии заявили об отсутствии у Украины ресурсов для возвращения территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше