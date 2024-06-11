В Болгарии заявили об отсутствии у Украины ресурсов для возвращения территорий

Президент Болгарии Радев: у Украины нет ресурсов для возвращения территорий

У Украины нет ресурсов для возвращения утраченных в конфликте с Россией территорий. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит «Бухарестской девятки» (Б9), его слова передает BTA.

«Да, мы все хотим, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, а Россия прекратила боевые действия. Но в очередной раз хочу сказать, что мы должны учитывать реалии. А они таковы, что Украина не имеет ни материальных, ни финансовых, ни человеческих ресурсов для достижения этой цели», — отметил болгарский лидер.

Радев также добавил, что «впервые не будет совместной декларации» по итогам саммита, так как вместо этого будут заявления двух сопредседателей из Польши и Румынии, а также Латвии как принимающей стороны. Он объяснил это «разными взглядами» на разрешение конфликта на Украине, из-за которых «не удалось добиться консенсуса» по тексту документа.

Ранее стало известно, что Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине и блокирования всех связанных с ней инициатив. При этом страна приглашена на саммит клуба, который проходит в Риге 11 июня. Однако Будапешт заранее заявил о планах заблокировать итоговое заявление по Украине, что вызывает разногласия сторон.