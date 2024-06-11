В МОК высказались об использовании плаката с Исинбаевой перед Играми-2024

МОК опроверг использование плаката с Исинбаевой для рекламы Игр-2024 в Париже

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались об использовании плаката с легкоатлеткой Еленой Исинбаевой с флагом России перед Играми-2024 в Париже. Комментарий организации приводит РИА Новости.

МОК опроверг использование баннера для рекламы Игр в Париже. «Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — заявили в организации.

На обсуждаемом плакате Исинбаева изображена со спины после победы в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, в руках она держит российский флаг. Ранее сообщалось, что такой плакат был замечен в Париже.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.