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16:52, 11 июня 2024Силовые структуры

В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой

В Балашихе задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в воздух
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников свадебного кортежа, которые устроили стрельбу в воздух в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Московской области.

Все произошло в понедельник, 10 июня. Местные жители пожаловались в полицию на звуки выстрелов около одного из домов по улице Реутовская в Балашихе. Силовики установили, что звуки стрельбы исходили из свадебного кортежа, который двигался по автомобильной дороге Москва — Нижний Новгород.

Вскоре все участники кортежа были установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники правоохранительных органов устанавливали участников свадебного кортежа, которые устроили стрельбу в башкирском Янауле. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

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      Олеся Мицкевич
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