В Башкирии начали поиск устроивших стрельбу участников свадебного кортежа

В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Янауле

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают участников свадебного кортежа, которые устроили стрельбу в башкирском Янауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по республике.

По данным агентства, видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах заметно, как по улицам города движется свадебный кортеж, нарушая правила дорожного движения. В какой-то момент мужчина выбирается из люка одного из автомобилей и несколько раз стреляет из оружия, а водитель другой машины во время движения держит в руках предмет, похожий на пистолет.

Сейчас всех причастных к случившемуся ищут. По предварительной информации, оружие на видео было пневматическим.

Ранее мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в московском районе Бибирево по общественному транспорту с пассажирами. Известно о двух пострадавших.