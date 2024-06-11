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16:12, 11 июня 2024Экономика

В России решили повременить со штрафом за непроданные доллары и евро

Госдума России не поддержала штрафы за непроданную валюту для экспортеров

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Госдума исключила из поправок в Кодекс об административных правонарушениях пункт о штрафах за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты решили повременить со штрафом за непроданные доллары и евро для экспортеров и за нарушение порядка продажи валютной выручки. В первой редакции поправок предлагали наказывать должностных лиц штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, юрлиц — от 75 до 100 процентов суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Изначально нормы предлагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

Обязательное правило продажи валютных поступлений ввели для некоторых российских компаний-экспортеров в октябре 2023 года. Росфинмониторинг получил возможность назначать уполномоченных представителей в указанные компании и, в случае выявления нарушений в сфере обязательной продажи валютной выручки, направлять информацию об этом в органы валютного контроля.

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В Минфине объяснили эту меру необходимостью стабилизировать курс рубля. Как следует из последовавшего за документом постановления кабмина, экспортеров обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

Ранее экономист Александр Бабаков предложил сделать бессрочными меры по обязательной продаже валютной выручки некоторыми российскими экспортерами. По словам специалиста, результатом использования такой практики стало укрепление курса рубля на десять процентов, позволившее стране «гарантировать необходимые физические объемы импорта». В то же время заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган предположил, что указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами необязательно продлять в условиях высокой ключевой ставки, которая охлаждает и стимулирует экспортеров продавать валютную выручку.

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      Вячеслав Агапов
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