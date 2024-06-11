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19:21, 11 июня 2024Мир

В США пристыдили Байдена за слова о ветеранах Второй мировой войны и России

Полковник Вандергрифф: ветеранам было бы стыдно за слова Байдена о России

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Ветеранам Второй мировой войны было бы стыдно за слова президента США Джо Байдена о России в речи на церемонии, посвященной 80-летию высадки сил союзников в Нормандии. За слова о ветеранах американского лидера пристыдил отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф, сообщает РИА Новости.

По его мнению, подобные высказывания Байдена — не дань мужеству ветеранов, а унижение и насмешка над ними из-за собственных эгоистичных политических амбиций.

Ранее глава Белого дома заявил, что солдаты Второй мировой войны, сражавшиеся против нацистской Германии, поддержали бы США и их политику против России. Он добавил, что ему «с трудом верится», что солдаты Второй мировой войны хотели бы, чтобы «США действовали в одиночку против России».

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      Семен Александров
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