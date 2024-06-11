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20:12, 11 июня 2024Мир

В США признали Россию вновь сверхдержавой из-за Байдена

Макгрегор: Россия вновь стала сверхдержавой из-за политики США на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия вновь стала сверхдержавой из-за политики США на Украине, отметил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой», — заявил он.

По словам Макгрегора, США продолжают проводить провокационную политику. Это делается в целью нанести России как можно больше ущерба, однако «они не смогли нанести большого ущерба», признал экс-полковник.

Ранее Макгрегор назвал ошибку Запада в отношении противостояния с Россией. По его словам, западные страны думают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.

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      Виктория КондратьеваЛина Пивоварова
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