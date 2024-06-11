Макгрегор: Россия вновь стала сверхдержавой из-за политики США на Украине

Россия вновь стала сверхдержавой из-за политики США на Украине, отметил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой», — заявил он.

По словам Макгрегора, США продолжают проводить провокационную политику. Это делается в целью нанести России как можно больше ущерба, однако «они не смогли нанести большого ущерба», признал экс-полковник.

Ранее Макгрегор назвал ошибку Запада в отношении противостояния с Россией. По его словам, западные страны думают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.