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15:36, 11 июня 2024Культура

Вика Цыганова рассказала о желании набить морду Дудю

Вика Цыганова рассказала об обещании мужу не бить Дудя на интервью

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Вика Цыганова поделилась деталями интервью, которое она и ее супруг Вадим дали журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Слова артистки приводит ИА «Регнум».

Цыганова отметила, что идея пообщаться с Дудем принадлежит ее мужу, как и шутка про то, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии дипфейк. «Мне кажется, после нашего интервью Дудя просто не стало. И меня радует то, что очень многие люди — во всяком случае в моем окружении, в госпитале ребята или на фронте — сказали: это круто, размазали круто», — заявила она.

Артистка поделилась, что она хотела уйти с интервью после 20 минуты разговора, но не стала этого делать. «Я дала Вадику слово, что я не буду драться, что я не набью ему морду и что я высижу до конца», — добавила певица.

Вика и Вадим Цыгановы дали интервью Юрию Дудю в прошлом году.

Ранее всероссийский детский центр «Орленок» получил от семьи Цыгановых систему радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов «Покров».

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