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02:29, 4 июня 2024Культура

Вика и Вадим Цыгановы передали «Орленку» систему подавления беспилотников

Цыганов: в детский центр «Орленок» передали систему подавления БПЛА «Покров»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Всероссийский детский центр «Орленок» получил систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Покров». Об этом РИА Новости рассказал руководитель проекта Вадим Цыганов.

«Покров» был передан «Орленку» семьей Вики и Вадима Цыгановых, а также представителями специального учебного центра «Кубань» и бойцами спецотряда «Барс-16».

«Все, что необходимо, мы привезли, но если чего-то не будет хватать, наши специалисты протестируют и довезем. Надо закрывать детей, ведь это наше будущее», — объяснил Цыганов.

Ранее российская певица Вика Цыганова и ее супруг, поэт Вадим Цыганов, рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В основу композиции легли стихи, написанные Цыгановым, а в клипе на песню были показаны видеоролики с военной деятельностью бойцов «Вагнера».

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      Маргарита Пименова
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