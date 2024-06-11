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16:57, 11 июня 2024Мир

Власти Шри-Ланки рассказали об участвовавших в украинском конфликте гражданах

Власти Шри-Ланки заявили об обмане завербованных участников конфликта на Украине
СюжетМинобороны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Не менее 22 участвовавших в конфликте на Украине граждан Шри-Ланки дезертировали и вернулись на родину. Об этом заявил представитель Минобороны страны Налин Херат, сообщает France24.

«Их обманули», — сказал представитель военного ведомства азиатской страны.

Один из вернувшихся участников конфликта 37-летний Анил Мадусанка работал водителем в отеле. По его словам, ему пообещали работу водителем в России, однако вместо этого вооружили и отправили на линию фронта.

В зоне боевых действий он провел семь недель и получил шрапнельное ранение ног. Мадусанка сбежал в посольство Шри-Ланки в Москве, там организовали его возвращение домой. Он подчеркнул, что многие граждане Шри-Ланки столкнулись с экономическими проблемами и были вынуждены искать работу в России или на Украине.

Отмечается, что в ходе недавнего выступления в парламенте заместитель министра обороны Шри-Ланки Премита Теннакун не уточнил, сколько граждан принимает участие на каждой стороне конфликта. По данным издания, Коломбо ранее оставался нейтральным в вопросе конфликта на Украине, но сообщения о вербовке бывших солдат из Шри-Ланки «вызвали напряженность».

Ранее стало известно, что Шри-Ланка направит в Россию миссию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на территории Украины. Уточняется, что в состав миссии войдут секретарь Министерства обороны страны генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в России и сотрудники Министерства иностранных дел.

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      Семен Александров
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