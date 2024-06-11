Новым главным тренером «Ювентуса» стал итальянец Тьяго Мотта

«Ювентус» определился с новым главным тренером, им стал итальянец Тьяго Мотта. Об этом в социальной сети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Мотта после встречи с руководством «Ювентуса» подписал контракт на три года. На этой неделе ожидается официальное представление нового главного тренера.

В прошлом сезоне 41-летний Мотта работал в итальянской «Болонье». Под его руководством команда заняла пятое место в Серии А и получила право выступать в Лиге чемпионов.

Предыдущий тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был уволен в мае после победы в Кубке Италии. «Увольнение стало следствием поведения тренера в финале турнира, которое клуб посчитал несоответствующим ценностям "Ювентуса"», — сказано на официальном сайте итальянской команды. В компенсированное время матча против «Аталанты» Аллегри подбежал к резервному рефери, сорвал с себя пиджак и начал кричать ему в лицо.