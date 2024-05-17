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19:33, 17 мая 2024Спорт

«Ювентус» уволил главного тренера после победы в Кубке Италии

«Ювентус» уволил тренера Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии
Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри. Фото: Alberto Lingria / Reuters

Туринский «Ювентус» уволил главного тренера Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии. Информация размещена на сайте клуба.

«Увольнение стало следствием поведения тренера в финале Кубка Италии, которое клуб посчитал несоответствующим ценностям "Ювентуса"» — сказано в сообщении итальянской команды.

В компенсированное время матча против «Аталанты» 15 мая, в котором «Ювентус» победил 1:0, Аллегри подбежал к резервному рефери, сорвал с себя пиджак и начал кричать ему в лицо из-за недовольства действиями судейской бригады. За это итальянец получил красную карточку.

Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год, затем вернулся в туринский клуб в 2021-м. За это время он по пять раз выиграл с командой чемпионат и Кубок Италии, а также дважды выводил ее в финал Лиги чемпионов.

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      Илья Костин
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