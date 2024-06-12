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06:33, 13 июня 2024Спорт

CAS завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой

Галлямов: CAS завершил слушания по апелляциям России по делу Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигурист Александр Галлямов в своем Telegram‑канале сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение», — написал фигурист.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

В январе 2023-го дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой.

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      Марина Совина
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